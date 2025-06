Batalhão da PM abre as portas para atividades lúdicas para centenas de crianças em BH

Cerca de 800 crianças dos aglomerados da Serra, Morro do Papagaio, Morro das Pedras e Taquaril, em Belo Horizonte, foram convidados a participar de uma série de atividades lúdicas no 22º Batalhão da Polícia Militar, em comemoração aos 32 anos da unidade. O evento contou com oficinas de higiene bucal, trânsito, esportes, meio ambiente, jiu-jitsu, matemática e até mecânica, as crianças aprenderam se divertindo. Além das atividades educativas, o evento teve apresentações musicais, shows circenses e a participação dos mascotes dos três grandes clubes da capital mineira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!