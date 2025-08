Bebê que sofreu queimaduras em maternidade no Acre tem alta após quase 40 dias internada em BH

A pequena Aurora, de apenas um mês e meio, recebeu alta nesta terça-feira (05) após 39 dias internada no Hospital João 23. A bebê sofreu queimaduras logo após o nascimento em uma maternidade na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.



Aurora nasceu no dia 21 de junho. No dia seguinte, durante o primeiro banho, teve as pernas e os pés queimados com água quente. A princípio, a equipe médica do hospital chegou a levantar a hipótese de que Aurora tivesse epidermólise bolhosa, uma doença genética rara que causa bolhas na pele.



Devido à gravidade dos ferimentos, a bebê foi transferida de avião para BH. No João 23, os médicos confirmaram queimaduras de segundo e terceiro graus. Nos primeiros dias de internação, Aurora teve uma parada cardiorrespiratória e ficou 39 minutos sem batimentos cardíacos.



A Secretaria de Saúde do Acre afastou a técnica de enfermagem que deu o banho na bebê. O caso é investigado pela Polícia Civil, Ministério Público, Conselho Regional de Enfermagem e Secretaria de Saúde.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!