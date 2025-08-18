BH registra mais de 600 casos de violência contra profissionais de saúde em 2025

Nos seis primeiros meses de 2025, Belo Horizonte registrou 603 episódios de violência contra profissionais de saúde, uma média de três casos por dia. A situação tem preocupado enfermeiros e médicos, que relatam medo e impacto direto na rotina de trabalho.



Nos últimos dez anos, a violência contra profissionais de saúde em BH aumentou cerca de 70%, refletindo problemas estruturais do sistema público, como demora no atendimento e falta de profissionais. Servidores pedem melhorias na segurança, contratação de mais profissionais e melhores condições de trabalho.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!