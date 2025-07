Bolsas com enxoval de recém-nascida são furtadas durante parto em Belo Horizonte

Durante o parto de Aurora, na Maternidade Odete Valadares, na região Oeste de Belo Horizonte, as bolsas com enxoval da recém-nascida foram roubadas dentro do carro do pai da bebê. Os kits com roupas, fraldas e itens de higiene foram encontrados horas depois pela Polícia Militar com um homem que fugiu ao ser abordado. A identificação foi possível graças a uma caderneta personalizada com foto dos pais, que circulou em grupos de segurança e chegou até a família. O suspeito ainda não foi localizado e segue foragido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!