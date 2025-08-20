Bombeiros salvam mais de 300 pessoas engasgadas em Minas Gerais em 2025

Apenas em 2025, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atendeu mais de 300 ocorrências de engasgo. O socorro tem que ser rápido. Por isso, saber fazer as manobras corretas pode salvar vidas, como aconteceu com dois bebês salvos. Em Sete Lagoas, cidade a 72 km de Belo Horizonte, o porteiro Brian Marques agiu rapidamente para ajudar a salvar a recém-nascida Antonella, que estava engasgada. Ele utilizou técnicas aprendidas em cursos de primeiros socorros e treinamentos específicos.



