BR-262: pedágio fica mais caro entre Betim e Uberaba a partir desta sexta (21)

A BR-262, que liga as cidades de Betim, na Grande BH, e Uberaba, no Triângulo Mineiro, tem nova administração. A concessionária que assume o trecho, de 438 km, promete recuperação do asfalto, limpeza de drenagens e até a instalação de tecnologia 4g ao longo da estrada. A gestão também anuncia que as tarifas de pedágio ficarão mais caras a partir desta sexta-feira (21). Para os carros de passeio, a tarifa média será de R$10,30.