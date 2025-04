Caminhões insistem em trafegar por rua íngreme e causam acidentes em Betim (MG)

Moradores de Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte, estão preocupados com os constantes acidentes causados por caminhões que tentam subir uma rua íngreme. A insistência dos motoristas em trafegar pelo local já causou acidentes e tem colocado em risco a segurança de motoristas e pedestres.



Em resposta, a Prefeitura de Betim informou que vai instalar nova sinalização no local, reforçando a proibição do trânsito de caminhões e carretas na via. Segundo a administração municipal, já existe uma placa alertando sobre o aclive acentuado, mas muitos motoristas ignoram o aviso.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.