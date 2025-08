Campanha Agosto Lilás promove ações de combate à violência contra mulheres em Minas

Centenas de mandados de prisão e busca foram cumpridos em Minas Gerais na abertura da campanha Agosto Lilás. A operação envolveu 600 policiais civis e resultou em 47 prisões e 88 buscas. Durante o mês, a Polícia Civil distribuirá cartilhas para auxiliar as vítimas. O número de feminicídios caiu de 83 para 75 no primeiro semestre deste ano. Novas delegacias especializadas estão sendo criadas para atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. A chefe da polícia civil reforçou a importância das denúncias, afirmando que "o silêncio mata" e salientou que novas "salas lilás" estão sendo estruturadas para acolhimento adequado às vítimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!