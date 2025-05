Casal de idosos sobrevive a queda de carro em barranco de 15 metros em MG

No último sábado (24), Seu João, de 91 anos, e dona Aparecida, de 83, sofreram um grave acidente quando o carro em que estavam caiu em um barranco de 15 metros na Grande BH. O casal estava a caminho do supermercado para comprar itens da festa de aniversário de Seu João quando o acidente aconteceu. O homem precisou levar 30 pontos na boca e teve diversas escoriações. Apesar do susto, ambos não sofreram fraturas graves. A festa foi adiada, mas o casal planeja comemorar "em dobro" assim que se recuperarem.



