Uma curva da BR-262, no entroncamento com o Anel Rodoviário, na altura do bairro Nazaré, em Belo Horizonte, tem sido palco frequente de acidentes. Acúmulo de lixo na região faz com que chorume escorra pela pista e deixe o asfalto escorregadio. Moradores pedem ajuda e uma solução às autoridades.