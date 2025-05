Ciclovia em mau estado eleva risco de acidentes e gera impasse entre PBH e Copasa, em BH

Ciclistas reclamam das más condições do asfalto na ciclovia da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Buracos e remendos obrigam os usuários a desviar para a pista de veículos, aumentando os riscos de acidentes. As obras da Copasa foram citadas como motivo dos problemas, mas a companhia nega ter realizado intervenções na ciclovia, afirmando que suas obras ocorreram em outra área. Ciclistas relatam dificuldades adicionais, como a falta de interligação entre ciclovias na capital, o que complica o deslocamento. Além disso, reclamam da falta de segurança, especialmente à noite, e pedem mais consciência dos motoristas e ação do poder público.



