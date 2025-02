Cirurgião que esqueceu gaze dentro de mulher é condenado a pagar R$50 mil à paciente

Um cirurgião que esqueceu uma gaze dentro do corpo de uma paciente foi condenado a pagar uma indenização de R$50 mil. A mulher, que lutava contra um câncer de mama, comemora a decisão da Justiça após cinco anos de espera.



Em 2018, a vítima foi diagnosticada com câncer de mama. Após um procedimento para retirada de alguns nódulos, já em 2019, a vítima relatou dores e infecções no local da cirurgia, mesmo após oito meses. Foi então que, durante o banho, ela percebeu uma compressa cirúrgica saindo do local da cicatriz do procedimento.