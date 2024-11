Competição de robótica reúne estudantes e equipes independentes em Belo Horizonte

Nos dias 29 e 30 de novembro, Belo Horizonte se torna o centro da inovação com o Festival SESI de Robótica – Regional Minas Gerais, um evento gratuito que convida crianças, jovens e entusiastas para o mundo da tecnologia. A etapa regional reúne no total 600 competidores, vindos de 32 cidades mineiras. A próxima etapa, em nível nacional, acontece em março de 2025, em Brasília. A última etapa é a participação no mundial em abril, que acontece no estado do Texas nos EUA.