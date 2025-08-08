Compras para o Dia dos Pais aquece comércio em shoppings de Belo Horizonte

As vésperas do final de semana do Dia dos Pais, a movimentação pelos comércios e shoppings de Belo Horizonte aumentou. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas da capital, a expectativa é de um ticket médio de compras de R$ 230. O Dia dos Pais é considerado uma data importante para o comércio no segundo semestre, servindo como termômetro para outras datas importantes, como o Dia das Crianças, Black Friday e Natal.



