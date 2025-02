Confirmação da primeira morte de febre amarela acende alerta em Minas

A confirmação de uma morte por febre amarela, na cidade de Extrema, no sul de Minas, alerta para a importância das medidas de prevenção. A vacina é a principal delas, e é distribuída gratuitamente. A cobertura vacinal em Minas, no entanto, está abaixo da meta recomendada. O percentual não chega a 88% e deveria estar na casa dos 95%. O Ministério da Saúde incluiu o estado no alerta para alta transmissão.