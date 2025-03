Confronto entre policial e paciente termina com homem ferido e confusão em UPA de Santa Luzia (MG)

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santa Luzia, na Grande BH, foi palco de uma confusão generalizada nesta quarta-feira (26). Um homem ficou ferido e, segundo denunciantes, a Polícia Militar usou spray de pimenta que atingiu diversas pessoas no local. Segundo a prefeitura, a briga começou quando um paciente, possivelmente com sinais de embriaguez, se exaltou com um militar ao questionar a demora no atendimento.