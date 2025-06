Copasa investe R$ 1 bilhão na modernização de estação de tratamento de esgoto em BH

A Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) anunciou um investimento de R$ 1 bilhão para modernizar a estação de tratamento de esgoto do Onça, em Belo Horizonte. O projeto visa avanços tecnológicos, ampliação da capacidade de tratamento e melhorias ambientais significativas para o Rio das Velhas. Durante a cerimônia, o governador em exercício de Minas Gerais, Matheus Simões (Novo), assinou o despacho que autoriza o lançamento do edital. Com conclusão prevista em até três anos, as obras devem começar até o final de 2025. A estação de tratamento, que atualmente atende 1,5 milhão de pessoas, será a mais moderna do país, aumentando sua capacidade de 1.800 litros por segundo para 2.700 litros.



