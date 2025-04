Copasa registra em média 450 vazamentos de água por dia na Grande BH

A Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) registra em média 450 vazamentos de água por dia em Belo Horizonte e na região metropolitana, causando impactos no abastecimento de residências e comércios e dificultando o tráfego em várias vias. Moradores estão preocupados com o desperdício e o possível aumento nas contas de água. A companhia está modernizando a rede e utilizando novas metodologias para minimizar os problemas.



