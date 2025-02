Corpo de ex-governador Newton Cardoso é cremado na Grande BH

Foi cremado, na tarde desta segunda-feira (3), em Contagem, na Grande BH, o corpo do ex-governador de Minas Newton Cardoso. O velório aconteceu no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, e teve a presença de políticos, personalidades e parentes do ex-chefe do Executivo mineiro. O político comandou o Estado entre os anos de 1987 e 1991.