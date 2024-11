Corpo de torcedor do Cruzeiro morto em emboscada é enterrado em MG

O corpo do torcedor do Cruzeiro, morto durante um ataque da torcida do Palmeiras, foi enterrado nesta terça-feira (29) em Sete Lagoas, a 70 km de Belo Horizonte. A emboscada aconteceu na rodovia Fernão Dias, altura da cidade de Mairiporã, em São Paulo, no fim de semana. Além da vítima fatal, outras dezessete pessoas ficaram feridas.



Os suspeitos jogaram rojões e bombas caseiras contra o ônibus, que foi incendiado. Eles atacaram os cruzeirenses com barras de ferro e madeira. José Victor Miranda, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O mineiro teve ferimentos causados pelo incêndio do coletivo, que ficou destruído.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 15 pessoas, incluindo José Victor, foram levadas para o Hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã, e outras três para o Pronto Socorro de Franco da Rocha. Entre os feridos, há sete casos de traumatismo craniano e um homem atingido por disparo de arma de fogo no abdômen.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.