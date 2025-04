Saúde para Todos: entenda como o estresse crônico pode afetar qualidade de vida dos brasileiros

O Brasil é um dos países mais estressados do mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o país está em quarto lugar, atrás apenas do Chile, Suécia e Austrália. Cerca de 18 milhões de brasileiros convivem com o transtorno de ansiedade e estresse crônico. Os médicos fazem um alerta sobre o perigo do estresse nas relações familiares e nos relacionamentos amorosos. Entenda como a condição pode prejudicar a qualidade de vida.



