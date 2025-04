Volta do feriado tem trânsito intenso e acidentes nas rodovias de Minas Gerais

Durante o feriado prolongado, o retorno para casa nas rodovias de Minas Gerais exigiu paciência dos motoristas. Desde as primeiras horas do dia, o movimento já era intenso em trechos como a BR-381, próximo a Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, um dos pontos com maior concentração de veículos.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou o efetivo no estado com 800 agentes e contou com o apoio de policiais de outras regiões do país. Mesmo com o monitoramento e a fiscalização intensificados, acidentes foram registrados. Um dos mais graves aconteceu no sábado à noite (19), em Abre Campo, na Zona da Mata Mineira, à 220 km de Belo Horizonte, deixou três pessoas mortas. O balanço completo da operação será divulgado pela PRF ao longo desta terça-feira (22).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!