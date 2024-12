Corpo de trabalhador morto por elevador em prédio em BH é levado para o Ceará

Aldemir Rodrigues de Souza tinha 49 anos e fazia a manutenção do elevador quando a cabine despencou do 17º andar. O técnico morreu na hora. Ele é natural de Fortaleza e estava em Belo Horizonte a trabalho. O acidente foi no prédio do Tribunal Regional Federal, no bairro Santo Agostinho, na região centro-sul da capital mineira. Segundo os bombeiros, o funcionário não usava equipamentos de segurança. De acordo com as advogadas da empresa para a qual o técnico prestava serviços, o corpo será embalsamado e ornamentado na capital mineira. Depois, seguirá para a cidade de Maracanaú, no Ceará, onde será enterrado.