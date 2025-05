MGR na Política: presidente da Câmara comenta novo modelo de transporte público em BH

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Juliano Lopes (Podemos), destaca temas centrais para a gestão da cidade. O político comentou sobre a entrega da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 pela prefeitura, os vereadores têm o prazo de 10 dias para propor emendas. Juliano também falou sobre a criação de uma comissão especial para sugerir um novo contrato de transporte público, que deve substituir o atual, firmado em 2008. O projeto de Tarifa Zero segue em discussão, e audiências públicas estão previstas. O vereador ainda defendeu a atuação da Câmara diante das críticas da oposição, comentou a relação institucional com o prefeito Álvaro Damião (União) e ressaltou ações de fiscalização de obras e enfrentamento às enchentes.



