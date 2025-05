Operação policial combate desmanche irregular de veículos em BH

Em Belo Horizonte, uma operação policial interditou três lojas envolvidas no desmanche de veículos e venda ilegal de peças. Em dois dias, 11 estabelecimentos foram fiscalizados, resultando na recuperação de nove peças roubadas e prisão de um suspeito. Pela primeira vez em Minas Gerais, foi utilizada uma tecnologia que identifica peças furtadas, auxiliando a fiscalização. As operações conjuntas continuarão, visando combater o comércio ilegal e responsabilizar os receptadores de peças roubadas.



