A terceira edição da corrida do Instituto Mário Penna tem a expectativa de reunir cerca de 2.500 participantes este ano. As modalidades do evento são de 5 e 10 KM de corrida, 2 KM de caminhada ou a corrida kids. O evento irá acontecer no dia 2 de novembro, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.