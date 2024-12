Cratera formada pela chuva causa problemas para moradores de Venda Nova, em BH

Um buraco formado pela chuva, na rua Santo Antônio, em Venda Nova, está atrapalhando a rotina de uma moradora. A confeiteira Claudine Leite está sem comprar os produtos para trabalhar por causa do carro, que está há 15 dias preso na garagem por conta da cratera que se formou em frente ao seu portão. A mulher relata que a cratera aumenta a cada dia e que a proximidade de um poste com um transformador agrava ainda mais a situação, colocando em risco a segurança de todos. Claudine conta que entrou em contato diversas vezes com a Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) e que apesar da empresa enviar equipes, o problema não foi resolvido.