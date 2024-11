Crianças são flagradas andando a cavalo em avenida movimentada de BH

Motoristas flagraram três crianças pequenas andando a cavalo na Avenida Olegário Maciel, no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O grupo de crianças, sem nenhum responsável por perto, atravessou o cruzamento e seguiu pela Rua Antônio Aleixo, no bairro Lourdes, com muita tranquilidade. Veja a cena no vídeo acima.