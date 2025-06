Criminoso se passa por médico e aplica golpe em família de paciente internada em BH

A filha de uma paciente de 60 anos internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte, denuncia que caiu em um golpe após receber uma ligação de um falso médico. O homem dizia que a paciente havia piorado e que precisava de R$ 2.000 para um procedimento urgente que o hospital não oferecia. Para convencer, o criminoso usou o nome da paciente, da filha e até enviou uma foto do prontuário. Desesperada, a mulher fez duas transferências. No hospital, a vítima descobriu que a mãe se recuperava bem e percebeu que havia caído em um golpe. A direção do Risoleta informou que não cobra por nenhum serviço e que o caso já foi reportado à polícia. Esta já é a quarta família vítima do mesmo esquema.



