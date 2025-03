Criminosos usam dados de processos judiciais para extorquir clientes de escritório de advocacia

Criminosos usam informações de processos judiciais para extorquir dinheiro de clientes de um escritório de advocacia em Belo Horizonte. Eles pegam fotos, informações de processos e nomes falsos de juízes para enganar as vítimas. A advogada do escritório que teve os dados vazados conta que, durante o Carnaval, quatro clientes caíram no golpe e tiveram um prejuízo de mais de R$20 mil.