Debate na Câmara de BH discute condições de trabalho e valorização dos garis

As condições de trabalho dos garis foram tema de um debate realizado nesta quarta-feira (27) na Câmara Municipal de Belo Horizonte. A discussão ganhou força após o assassinato de Laudemir Fernandes e reuniu representantes da prefeitura, das empresas de coleta e dos sindicatos da categoria.



Durante a audiência, foi reafirmada a importância do trabalho dos garis e discutidos os principais desafios enfrentados diariamente. Entre as reivindicações, os profissionais pedem melhores condições de trabalho, salários mais dignos, fornecimento de equipamentos adequados, treinamento e campanhas de conscientização para combater a discriminação que ainda sofrem.



