Defensoria Pública de MG processa associação por descontos indevidos em benefícios de idosos

A Defensoria Pública de Minas Gerais processou a Associação Círculo Nacional de Assistência aos Aposentados e Pensionistas por realizar descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas. A associação, sediada em São Paulo , acumula 625 processos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais por cobranças não autorizadas. Apesar de não estar na lista da Polícia Federal que investiga fraudes no INSS, a Defensoria observa um padrão similar de irregularidades. Segundo um defensor, a associação contata idosos por telefone, oferecendo vantagens superficiais sem esclarecer que a filiação resultaria em descontos previdenciários.



