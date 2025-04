Delegado fala sobre investigações de intoxicação que levou três pessoas para UTI em BH

O delegado de polícia Alexandro Cecílio Pimenta da Central Estadual do Plantão Digital falou sobre as investigações das intoxicações em padaria de BH e do depoimento do padeiro, até o momento principal suspeito do crime. Ao todo, três pessoas estão hospitalizadas após consumir salgado do local. Dentre as vítimas estão duas mulheres de 23 e 75 anos e um homem, de 24 anos. Segundo o delegado, uma equipe de perícia já realizou os primeiros levantamentos e a apreensão de uma amostra de produtos, que se encontrava no suporte ou à venda. As vítimas, bem como os materiais apreendidos, serão submetidos a exames e a Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos. O representante legal do estabelecimento prestou depoimento e foi liberado. Em seguida o padeiro se apresentou na delegacia e também foi ouvido e liberado.



