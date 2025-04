Descarte inadequado de lixo causa cerca de 6.000 vazamentos de esgoto por mês na Grande BH

Segundo a Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), o descarte inadequado de lixo é o fator responsável por cerca de 6.000 vazamentos de esgoto que ocorrem mensalmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em 2024, a Copasa gastou mais de R$5 milhões para desentupir redes na região, um problema que dizem poder ser reduzido com a colaboração consciente dos moradores. As autoridades chamam a atenção para a necessidade do uso correto da rede de esgoto e oferecem suporte por meio de seus canais de atendimento.



