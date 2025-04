Dia Mundial do Café: descubra maneiras diferentes de preparar a bebida

O Dia Mundial do Café é comemorado nesta segunda-feira (14) e, para celebrar a data, a equipe do Balanço Geral Minas decidiu ir em busca de cultivadores do grão em Minas Gerais para descobrir maneiras diferentes de preparar a bebida e cultivar o café.



O café é uma das bases da economia e cultura em Minas Gerais e a bebida se tornou símbolo do estilo de vida no estado. O café mineiro é reconhecido e premiado mundialmente.