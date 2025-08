Dois homens são presos suspeitos de administrar fábrica clandestina de sabão em MG

Dois homens foram presos suspeitos de chefiar um galpão usado para embalar sabão em pó falsificado em Dores do Indaiá, a cerca de 250 km de Belo Horizonte. No local, a Polícia Militar encontrou dezenas de sacos de pó azul e equipamentos utilizados para embalar o produto em caixas de uma marca famosa. Aproximadamente 15 pessoas trabalhavam na produção em condições precárias. O caso foi descoberto após uma série de denúncias. A perícia da Polícia Civil e a Receita Estadual estiveram no espaço para os procedimentos técnicos.



