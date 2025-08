Dupla de SP é presa por tentar aplicar golpe em idosa de 73 anos em banco de BH

Dois homens de 41 e 42 anos foram presos em flagrante ao tentar aplicar um golpe em uma idosa dentro de uma agência bancária no centro de Belo Horizonte. A prisão aconteceu após denúncia anônima, com apoio do sistema de inteligência do banco. A dupla, de São Paulo, é suspeita de integrar um esquema nacional. Imagens mostram os criminosos abordando idosos e induzindo-os a usar a digital no terminal. Com isso, realizavam saques, transferências e até empréstimos. A vítima da vez não conseguiu concluir a operação por estar nervosa, e a ação foi frustrada.



