Edifício JK restringe circulação de animais de estimação em áreas comuns do condomínio

O edifício JK, um dos símbolos arquitetônicos de Belo Horizonte, impôs uma regra que proíbe animais de circularem no chão das áreas comuns, permitindo a presença dos pets apenas no colo de tutores ou em skates. A situação levou a uma ação judicial, pois especialistas afirmam que tais restrições são abusivas se não houver risco claro à segurança. A administração do edifício foi procurada mas ainda não se manifestou sobre o assunto.



