Em 2024, 500 trabalhadores foram resgatados em situações análogas à escravidão em MG

Minas Gerais lidera o ranking brasileiro de empregadores na lista suja do trabalho escravo, com 159 nomes. No ano passado, 500 trabalhadores foram resgatados no estado em situações análogas à escravidão. Um grupo de 20 operários do Maranhão, por exemplo, viveu em condições precárias na região metropolitana, sem salários ou comida adequados. Outro caso chocante envolveu duas uruguaias obrigadas a tatuar as iniciais dos patrões como marca de posse. Além disso, uma mulher, de 63 anos, em Belo Horizonte, trabalhou como doméstica sem pagamento por 30 anos.



