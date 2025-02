Em posse da mesa diretora na ALMG, presidente da Casa e Zema destacam importância do Propag

O ano Legislativo foi aberto com sessão solene na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nesta segunda-feira (2). Três novos deputados tomaram posse: Amanda Teixeira Dias (PL) passa a ocupar a vaga do Coronel Sandro, do mesmo partido, Carol Caram (Avante) entrou no lugar de Fábio Avelar, também da mesma coligação e Adalclever Lopes (PSD) substitui Douglas Melo (PSD).



Os membros da mesa diretora escolhidos foram Leninha (PT), que segue na primeira vice-presidência, assim como Duarte Bechir (PSD) na segunda vice-presidência e Betinho Coelho na terceira. O 1° secretário será Gustavo Santana, do PL, que substitui Antônio Carlos Arantes, do mesmo partido. Alencar da Silveira Júnior (PDT), e João Vitor Xavier (Cidadania) seguem como 2° e 3° secretários. A presidência do Legislativo mineiro será ocupada, por mais dois anos, por Tadeu Martins Leite (MDB).



O governador Romeu Zema (Novo) e o presidente da Casa enfatizaram, durante a cerimônia, a importância do Propag (Programa de Renegociação da Dívida dos Estado com a União).