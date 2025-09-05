Em visita a BH, Lula anuncia programa para distribuir gás de cozinha em Minas

O presidente Lula (PT) voltou a Belo Horizonte nesta quinta-feira (04), na segunda visita em menos de uma semana, e anunciou a distribuição de gás de cozinha para famílias de baixa renda. O programa deve alcançar mais de 1,2 milhão de famílias em Minas Gerais e cerca de 15,5 milhões em todo o país.



O anúncio foi feito no aglomerado da Serra, o maior da capital mineira, com a presença do prefeito Álvaro Damião (União), ministros e da primeira-dama Janja.



O modelo substitui o atual auxílio gás, pago em dinheiro. Agora, os beneficiários poderão retirar os botijões diretamente em revendas credenciadas pelo governo. O acesso será feito por aplicativo, cartão do programa, vale impresso distribuído em lotéricas e agências da Caixa ou até mesmo pelo cartão do Bolsa Família.



Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cada família terá direito a um mínimo de 3 e até 6 botijões por ano, conforme o número de integrantes da residência. O programa prioriza famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo per capita.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!