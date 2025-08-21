Empresário de Betim (MG) tem caminhão de mais de R$400 mil transferido para golpista

Um empresário de Betim, na Grande BH, sofreu um prejuízo de quase R$400 mil após a transferência não autorizada de um caminhão avaliado em tal valor. A contadora recebeu e-mails confirmando a venda do veículo, que nunca esteve à venda. O documento foi alterado no sistema da Secretaria Nacional de Trânsito sem assinatura ou vistoria. A polícia investiga o caso, e as vítimas temem consequências legais devido ao uso fraudulento do caminhão por terceiros. O veículo foi registrado em nome de um homem de Firmino Alves, na Bahia. O Ministério dos Transportes informou que esses casos são de competência do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



