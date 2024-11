Repórteres e apresentadores da RECORD Minas marcaram presença no primeiro dia da Superminas 2024, feira voltada para o mercado de atacado e varejo. O evento acontece no Expominas, no bairro Gameleira, na região oeste de Belo Horizonte, até a próxima quinta-feira (24). A RECORD Minas tem um estande no local, com ações interativas para o público.