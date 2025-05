Especialista analisa aumento de casos de agressão no trânsito na Grande BH

Nesta semana, a Grande BH registrou dois casos fatais de brigas de trânsito, com o último incidente ocorrido em Ibirité. Um motociclista foi atropelado por um motorista após um desentendimento. O motociclista faleceu após ser levado para a UPA. Informações indicam 65 agressões no trânsito em Minas Gerais entre janeiro e março deste ano, comparadas a 41 no mesmo período do próximo ano. Especialistas ressaltam que o estresse e o cansaço são fatores que podem levar a esses conflitos. Bruno, uma vítima de violência no trânsito, alerta sobre a importância de paciência e prudência ao dirigir.



