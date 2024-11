Especialista em segurança de voos comenta acidentes ocorridos em MG

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) já está investigando as causas da tragédia com o helicóptero do Corpo de Bombeiros, que matou seis pessoas, em Ouro Preto, a 96 km de Belo Horizonte. O grupo também investiga o acidente anterior, com um avião, o que motivou a ida do Arcanjo 04 à cidade. Um especialista em segurança de voo comenta o caso.