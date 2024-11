Especialistas alertam para riscos de golpes com a chegada do 13º salário

Com a aproximação de dezembro e o pagamento do décimo terceiro salário, trabalhadores estão prestes a receber um reforço financeiro, mas junto com o benefício, também vem a ação intensificada de estelionatários. Com o aumento das compras, tanto em lojas físicas quanto no comércio virtual, o risco de cair em golpes cresce, e especialistas recomendam atenção redobrada para evitar prejuízos.