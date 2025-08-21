Especialistas discutem segurança e manutenção de elevadores em audiência na Câmara Municipal

Especialistas e o Corpo de Bombeiros discutiram a segurança e a manutenção de elevadores na Câmara Municipal de Belo Horizonte, destacando a necessidade de modernizar a legislação de 1999. A atual exigência de registros manuais é vista como ineficiente. Segundo a diretora de planejamento da fiscalização, a falta de preenchimento do livro de registro é uma das maiores irregularidades. O capitão do Corpo de Bombeiros relatou aumento nas ocorrências em elevadores na região centro-sul devido à superlotação e falta de manutenção. Em dezembro do ano passado, um técnico morreu em um acidente em um prédio da Justiça Federal. Desde 2017, 69 acidentes foram registrados no estado. Para o presidente do Sindicato dos Condomínios, é urgente aprovar nova legislação. O Corpo de Bombeiros alerta para verificar a última manutenção e evitar usar elevadores em casos de incêndio.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!