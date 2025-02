Estragos causados por temporal na Cidade Administrativa de MG revoltam servidores

Os estragos causados pelo temporal da última quarta-feira (29) ainda podem ser vistos na Cidade Administrativa, sede do governo do estado. A ventania assustou os servidores, prejudicou infraestrutura, paralisou elevadores e inundou espaços internos e externos dos prédios do complexo. A situação vem sendo criticada por servidores e até pelo próprio governo do estado.



As imagens da destruição viralizaram nas redes sociais e o vice-governador do estado, Matheus Simões (NOVO), se manifestou de maneira polêmica após o episódio. “Os governos do passado resolveram construir (a cidade administrativa) em cima de um brejo. um ótimo lugar para construir uma edificação. parabéns para aqueles que tiveram o conceito e aqueles que, muito porcamente, executaram essa obra causando prejuízo todos os anos para o governo” - declarou o vice-governador.



A equipe da RECORD MINAS procurou o PSDB para um posicionamento sobre a fala de Matheus Simões, mas ainda não obtivemos respostas.