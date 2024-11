Estudantes aguardam reta final para chegada do Enem 2024

Com as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, estudantes de todo o Brasil entram na fase final de preparação. O exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no país, será aplicado em duas etapas: no próximo domingo, 3 de novembro, e no domingo seguinte, dia 10. Quase 4,5 milhões de inscritos devem realizar as provas, que cobrem áreas como ciências, linguagens, matemática e redação.