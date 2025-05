Estudo aponta aumento de acidentes de trânsito em Minas Gerais

Um estudo da Secretaria de Saúde de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros analisou mais de 2 milhões de acidentes desde 2019, revelando que 70% ocorrem em áreas urbanas, mas as rodovias são mais letais. A probabilidade de morte nas estradas é quase três vezes maior do que em áreas urbanas. Homens representam 71% das vítimas, com 23% entre 20 e 29 anos. Sextas e sábados têm os maiores índices de ocorrências. O caso do motoboy Weverton, gravemente ferido em um acidente, ilustra os riscos enfrentados. O Hospital João 23 afirmou estar à disposição para esclarecimentos sobre os pacientes.



